Am 1. Novem­ber trat eine Norm­än­de­rung in Kraft, die die Inhal­te der DIN 13157 für klei­ne Ver­band­kä­sten und der DIN 13169 für gro­ße Ver­band­kä­sten ver­än­dert hat. Was ist wich­tig zu wissen?

„Die Inhal­te des klei­nen und gro­ßen Ver­band­ka­stens in Betrie­ben wur­den einer Aktua­li­sie­rung unter­zo­gen. Die Ände­rung der Inhal­te ist am 1. Novem­ber 2021 in Kraft getre­ten. Umrü­sten kann man die Ver­bands­kä­sten im Rah­men der tur­nus­mä­ßi­gen Mate­ria­ler­neue­rung. Der KFZ­Ver­band­ka­sten im Auto ist davon übri­gens nicht betrof­fen“, erklärt Jür­gen Kel­ler, Aus­bil­der bei den Johan­ni­tern in Oberfranken.

Die Ände­run­gen betref­fen zum Bei­spiel die Ver­bands­kä­sten in Schu­len, Betrie­ben, Kitas oder auf Bau­stel­len. Drei Inhal­te wur­den hier­bei verändert:

Es wur­den Feucht­tücher zur Rei­ni­gung von unver­letz­ter Haut hinzugefügt

Vor dem Hin­ter­grund der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie wur­den medi­zi­ni­sche Mas­ken hin­zu­ge­fügt (min­de­stens Typ I, nach DIN EN 14683).

Außer­dem wur­de das Pfla­ster­sor­ti­ment ausgeweitet.

Der klei­ne und gro­ße Ver­band­ka­sten soll beson­ders Erst­hel­fer in Betrie­ben unter­stüt­zen, in Not­si­tua­tio­nen schnell und ziel­ge­rich­tet hel­fen zu kön­nen. Jür­gen Kel­ler emp­fiehlt: „Eine Auf­fri­schung in Erster Hil­fe ist für jeden sinn­voll, des­sen Kurs län­ger als zwei Jah­re zurück­liegt. Für Betriebs­hel­fer ist dies sogar ver­pflich­tend.“ Die Johan­ni­ter bie­ten sowohl für Pri­vat­per­so­nen als auch für Erst­hel­fer im Betrieb Kur­se an.

Unter https://​www​.johan​ni​ter​.de/​k​u​rse gibt es wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie die Mög­lich­keit, einen Kurs direkt online zu buchen.

Übri­gens: Die Kosten für einen Erst­hel­fer im Betrieb über­nimmt in der Regel der gesetz­li­che Unfallversicherungsträger.

Hier die Ver­än­de­run­gen bei­der Ver­band­kä­sten im Detail:

Klei­ner Verbandkasten

Neu: Feucht­tücher: 4

Neu: med. Mas­ken: 2

Ver­än­dert: Pfla­ster­sor­ti­ment für unter­schied­li­che Ein­satz­be­rei­che: 42 Strips

Gro­ßer Verbandkasten