Das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um wünscht Ihnen nach einem ereig­nis­rei­chen Jahr 2021 besinn­li­che Feiertage.

Beson­de­re Öff­nungs­zei­ten an Weihnachten

Über die Win­ter­mo­na­te öff­net das Regio­nal­mu­se­um immer sonn­tags zwi­schen 13.30 Uhr und 17 Uhr. In den Weih­nachts­fe­ri­en ist das Muse­um eben­falls halb­täg­lich von 13.30 Uhr bis 17 Uhr geöff­net. Ledig­lich am Hei­lig­abend, am 1. Weih­nachts­fei­er­tag und Sil­ve­ster bleibt das Muse­um für Publi­kum geschlos­sen. Ab April 2022 gel­ten dann wie­der die regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten von Mon­tag bis Sonn­tag, jeweils 10 bis 17 Uhr.

Muse­ums­ver­wal­tung arbeitet

Die Ver­wal­tung des Muse­ums ist auch über die Win­ter­mo­na­te zu nor­ma­len Büro­zei­ten unter der Woche besetzt. In den kom­men­den Mona­ten lau­fen die Arbei­ten an der Son­der­aus­stel­lung 2022. In die­ser wird es um Kin­der und Frau­en im Mit­tel­al­ter gehen. Gleich­zei­tig wird der Inter­net­t­auf­tritt des Muse­ums aktua­li­siert und erweitert.

Das Muse­um für Schu­len und Gruppen

Für Grup­pen öff­net das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um nach Abspra­che auch außer­halb der regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten. Muse­ums­päd­ago­ge Dr. Fabi­an Wit­ten­born bie­tet auch im Win­ter The­men­füh­run­gen durch das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um an.

Coro­na-Regeln

Im Muse­um herrscht nach der­zei­ti­gem Stand FFP2-Mas­ken­pflicht sowie die 2G+ Regel, Besu­cher mit einer Auf­fri­schungs­imp­fung sind von der Test­pflicht befreit. Wir bit­ten um Ver­ständ­nis, dass sich die Regeln kurz­fri­stig ändern kön­nen. Füh­len Sie sich trotz aller Maß­nah­men in unse­rem Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um herz­lich willkommen!

Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchersfeld

Am Muse­um 5, 91278 Pottenstein

09242–741 70 90

info@​fsmt.​de

www​.fsmt​.de