Um einen guten, infek­ti­ons­frei­en Start im neu­en Jahr nach den Weih­nachts­fe­ri­en zu ermög­li­chen, wer­den im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge am letz­ten Feri­en­tag, Sonn­tag, 09. Janu­ar 2022, umfang­rei­che PoC-Anti­gen-Schnell­test­mög­lich­kei­ten angeboten.

Eltern sowie Schü­ler und Schü­le­rin­nen soll­ten die­ses Testan­ge­bot nut­zen und sich mög­lichst vor dem ersten Schul­tag testen las­sen, denn dies bie­tet beim Zusam­men­tref­fen der Klas­sen­ka­me­ra­den nach den Feri­en grö­ße­re Sicher­heit. Jede Infek­ti­on, die schon vor dem Beginn des Schul­be­triebs im neu­en Jahr erkannt wird, erhöht die Sicher­heit für die Mit­schü­le­rin­nen und Mit­schü­ler in den ersten Unter­richts­ta­gen und trägt ent­schei­dend zum Infek­ti­ons­schutz in den Schu­len bei. Das Glei­che gilt auch für Kin­der­ta­ges­stät­ten, des­halb rich­tet sich das Testan­ge­bot aus­drück­lich auch an Kindergartenkinder.

Zu jedem Test wird der Aus­weis der zu testen­den Per­son benötigt!

In der fol­gen­den Über­sicht fin­den sich die kosten­lo­sen PoC-Anti­gen-Schnell­te­stan­ge­bo­te am Sonn­tag, den 09. Janu­ar 2022 im Land­kreis Wun­sie­del i. Fichtelgebirge: