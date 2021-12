Ver­wal­tung und Universität

Zwi­schen dem 24.12.2021 und dem 09.01.2022 ruht der Dienst­be­trieb an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Das bedeu­tet, dass auch die Pres­se­stel­le nur sehr ein­ge­schränkt erreich­bar sein wird. In drin­gen­den Fäl­len kön­nen Sie uns anru­fen – die Tele­fo­ne sind umge­lei­tet. Bit­te haben Sie aber Ver­ständ­nis, wenn ein Rück­ruf nicht sofort erfolgt. Unse­re Mails wer­den in die­sem Zeit­raum nicht gelesen.

Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek



Am 23.12.2021 schlie­ßen alle Biblio­the­ken an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth um 16.00 Uhr und haben dann vom 24.12.2021 bis ein­schließ­lich 09.01.2022 geschlossen.

Ab 10.01.2022 sind die Zen­tral­bi­blio­thek und alle Teil­bi­blio­the­ken der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten wie­der geöffnet:

https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/news/2021–12-01_oeffnungszeiten_weihnachten_neujahr_2021-22/index.html

Men­sa – Ver­pfle­gung am Campus

Men­sa, Fri­sch­raum, Kaf­fee­bar FAN und Men­sa Nürn­ber­ger Stra­ße sind vom 24.12.2021 bis ein­schließ­lich 09.01.2022 geschlos­sen und öff­nen für Mitarbeiter*innen und Stu­die­ren­de wie­der am 10.01.2022 zu den momen­tan gel­ten­den Öffnungszeiten.

ÖBG – Öko­lo­gisch-Bota­ni­scher Garten

Frei­land und Gewächs­häu­ser des Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­tens sind an den Sonn- und Fei­er­ta­gen geöffnet.