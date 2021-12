Am Frei­tag, 24. Dezem­ber, ist die­ses Jahr nicht nur Hei­lig­abend, son­dern auch ein Cobur­ger Wochenmarkttag!

Der eigent­lich am Sams­tag auf dem Cobur­ger Markt­platz statt­fin­den­de Wochen­markt, wird durch den ersten Weih­nachts­fei­er­tag auf den Frei­tag vor­ver­legt. Es besteht somit die Mög­lich­keit, fri­sche und regio­na­le Pro­duk­te für den Hei­lig­abend und die Weih­nachts­fei­er­ta­ge direkt bei den Markt­händ­lern auf dem Cobur­ger Wochen­markt zu erwerben.

Bei die­ser Gele­gen­heit kön­nen Marktbesucher*innen an Akti­on „Markt­ral­lye – Eine kuli­na­ri­sche Ent­deckungs­rei­se durch die Cobur­ger Märk­te“ teil­neh­men. Die Gewinn­spiel­kar­ten sind bei den Markt­händ­lern erhält­lich und kön­nen dort voll­stän­dig aus­ge­füllt abge­ge­ben wer­den. Also, am besten gleich einen Stift zum Aus­fül­len der Kar­ten mit auf dem Markt brin­gen. Teil­nah­me­schluss ist der 31. Janu­ar 2022.