Coburg – Die Stadt­ver­wal­tung bleibt am Frei­tag, 24. Dezem­ber 2021, sowie Frei­tag, 31. Dezem­ber 2021, geschlos­sen. Am Don­ners­tag, 23. Dezem­ber 2021, schließt das Bür­ger­bü­ro bereits um 16 Uhr. Die Mitarbeiter*innen der Ver­wal­tung sind vom 27. Dezem­ber 2021 bezie­hungs­wei­se 3. Janu­ar 2022 an wie­der wie gewohnt für die Bürger*innen da.