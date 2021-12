Regie­rung von Ober­fran­ken bewil­ligt Zuwen­dung von 800.000 Euro / Gemein­schafts­maß­nah­me mit der Stadt Bad Staffelstein

Gute Nach­rich­ten gibt es kurz vor Weih­nach­ten zur Sanie­rung der Orts­durch­fahrt Wie­sen – einer Gemein­schafts­maß­nah­me von Land­kreis Lich­ten­fels und Bad Staf­fel­stein zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se im Inner­orts­be­reich: Die Bau­ar­bei­ten in der Orts­durch­fahrt in Wie­sen sind bis­her gut vor­an­ge­gan­gen. „Wir lie­gen im Zeit­plan“, berich­tet Hei­ko Tre­mel vom Kreis­bau­hof. Auch aus Bay­reuth gab es Posi­ti­ves: „Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat für den Aus­bau der Kreis­stra­ße LIF 7 in die­sem Bereich eine För­de­rung von 800.000 Euro nach dem Baye­ri­schen Gemein­de­fi­nan­zie­rungs­ge­setz bewil­ligt“, teilt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner mit.

„Die Bau­ar­bei­ten waren seit Okto­ber im vol­len Gan­ge und es konn­te die Haupt­lei­tung der Was­ser­ver­sor­gung im gesam­ten Bau­feld fer­tig­ge­stellt wer­den. Die feuch­te Wit­te­rung hat allen Betei­lig­ten viel abver­langt, sagt Hei­ko Tre­mel. „Gera­de für die Anwoh­ner war es eine schwie­ri­ge Zeit. Für das Ver­ständ­nis und das gute Mit­ein­an­der bis hier­her, dan­ken wir ganz herz­lich“, beto­nen Land­rat und Kreis­bau­hof­lei­ter. Beson­de­ren Dank sagt Land­rat Meiß­ner auch baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Ker­stin Schrey­er, und der Regie­rung für die Unter­stüt­zung im Vor­feld und für den hohen För­der­satz für die­se Maßnahme.

Die Orts­durch­fahrt von Wie­sen wird auf einer Län­ge von rund 520 Metern mit einer Fahr­bahn­brei­te von 6,10 Metern aus­ge­baut Gleich­zei­tig wer­den umfang­rei­che Lei­tungs­ar­bei­ten vor­ge­nom­men, um den Strecken­be­reich zukunfts­si­cher aus­zu­rü­sten. Zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit wer­den beid­sei­tig durch­gän­gi­ge Geh­we­ge und am Orts­ein­gang aus Rich­tung Mönchs­hof kom­mend eine bau­li­che Que­rungs­hil­fe errichtet.

Zufahrts­re­ge­lung in der Winterpause

Wit­te­rungs­be­dingt geht es bei den Bau­ar­bei­ten nun in die Win­ter­pau­se, infor­miert Kreis­bau­hof­lei­ter Hei­ko Tre­mel wei­ter. Aus die­sem Grund wird die Zufahrt zu den Gast­wirt­schaf­ten und der Bäcke­rei aus Rich­tung Unterzettlitz/​Nedensdorf ermög­licht. Auch die Zufahrt für Ret­tungs­dien­ste und Feu­er­wehr ist sicher­ge­stellt. Die Kreis­stra­ße LIF 7 im Bereich der Orts­durch­fahrt ab Dorf­platz bis hin zur Döring­stadter Stra­ße bleibt hin­ge­gen wei­ter gesperrt.

„Sobald die Wet­ter­ver­hält­nis­se wie­der Tief­bau zulas­sen, geht es wei­ter!“, kün­digt der Kreis­bau­hof­lei­ter an. Dann wer­den die die Haus­an­schlüs­se des Abwas­ser­ka­nals saniert und Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­lei­tun­gen im Zuge des Voll­aus­baus der Kreis­stra­ße und der Geh­we­ge mit ver­legt. Der Voll­aus­bau mit beid­sei­ti­gen Geh­we­gen wird die Ver­kehrs­si­cher­heit in der Ort­schaft deut­lich erhö­hen, die Absen­kun­gen der Bord­stei­ne und die tak­ti­len Leit­ele­men­te wer­den ins­be­son­de­re für mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te und älte­re Men­schen Ver­bes­se­run­gen brin­gen. Auch die näch­sten Arbei­ten erfol­gen, wie die bis­he­ri­gen auch, in Abschnit­ten, um die Beein­träch­ti­gun­gen mini­mie­ren zu kön­nen, kün­digt Hei­ko Tre­mel an.

„Mit der neu­en Orts­durch­fahrt, die Ende 2022 kom­plett abge­schlos­sen sein soll, wer­den wir die Sicher­heit im Bereich von Kreis­stra­ßen wie­der ein Stück weit erhö­hen“, betont Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Auf­grund der Grund­stücks­ver­hält­nis­se in engen Orts­durch­fahr­ten sei man hier immer auf die Mit­ar­beit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ange­wie­sen, nur dann kön­ne es funk­tio­nie­ren: „Nur gemein­sam geht das. In Wie­sen hat das zusam­men mit der Stadt Bad Staf­fel­stein und den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gut geklappt!“, stellt der Land­rat heraus

Der Land­kreis Lich­ten­fels bit­tet um Kennt­nis­nah­me und Beach­tung der Umleitung.