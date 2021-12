Königs­bad-Öff­nungs­zei­ten

In den baye­ri­schen Weih­nachts­fe­ri­en (24.12.21 – einschl. 9.1.22) öff­net das Hal­len­bad täg­lich von 9:30 bis 20:30 Uhr. Am 24.12. / 25.12.21 (Hlg. Abend / 1. Weih­nachts­fei­er­tag) und am 31.12.21 / 1.1.22 (Sil­ve­ster / Neu­jahr) bleibt das Königs­bad inkl. Sau­na­land­schaft geschlos­sen. Früh­schwim­men fin­det jeden Die und Do von 6.30 bis 8.00 Uhr, die Fami­li­en­sau­na jeden Sams­tag (Kin­der ohne Alters­be­gren­zung) statt. Infos und Besu­cher­zah­len unter www​.koenigs​bad​-forch​heim​.de und Info-Tel: 09191–3415660 (Königs­bad-Kas­se).

Unse­re täg­li­chen Öff­nungs­zei­ten in der Zeit vom Mon­tag, den 20.12.2021 bis Sonn­tag, den 9.1.2022

DATUM BAD 1) Sau­na 2) 20.–23.12.21 13.00 – 20.30 Uhr 13.00 – 22.00 Uhr Frei, 24.12.21 Bad und Sau­na geschlossen Sa, 25.12.21 Bad und Sau­na geschlossen So, 26.12.21 09:30 – 20:30 Uhr 10.00 – 22.00 Uhr 27.–30.12.21 09:30 – 20.30 Uhr 13.00 – 22.00 Uhr Frei, 31.12.21 Bad und Sau­na geschlossen Sa, 01.01.22 Bad und Sau­na geschlossen 3.–5.1.22 09:30 – 20:30 Uhr 13.00 – 22.00 Uhr 6.1.22 09:30 – 20:30 Uhr 10.00 – 22.00 Uhr 7.1.22 09:30 – 20:30 Uhr 13.00 – 22.00 Uhr 8./9.1.22 09:30 – 20:30 Uhr 10.00 – 22.00 Uhr

1) Früh­schwim­men Die + Do 06.30 bis 08.00 Uhr

2) Fami­li­en­sau­na Sams­tags Kin­der ohne Altersbegrenzung