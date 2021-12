Test­mög­lich­keit vor Ort

Das Sport- und Fami­li­en­bad Bam­ba­dos ist vor allem in den Weih­nachts­fe­ri­en ein belieb­tes Aus­flugs­ziel für Fami­li­en. Daher macht es auch über Weih­nach­ten und Sil­ve­ster kei­ne Pau­se. Für Hei­lig­abend, die Weih­nachts­fei­er­ta­ge sowie Sil­ve­ster und Neu­jahr gel­ten jedoch beson­de­re Öff­nungs­zei­ten. Weil in den baye­ri­schen Hal­len­bä­dern wei­ter­hin die 2G+-Regel gilt, passt der Mal­te­ser Hilfs­dienst Bam­berg die Ser­vice­zei­ten sei­ner Test­stel­le auf dem Bam­ba­dos-Park­platz ent­spre­chend an.

24.12.2021:

Frei­zeit- und Sport­be­reich: 6.30 bis 13 Uhr

Sau­na: geschlossen

Test­stel­le: 10 bis 13 Uhr

25. und 26.12.2021:

Frei­zeit- und Sport­be­reich: 7 bis 22 Uhr

Sau­na: 10 bis 22 Uhr

Test­stel­le: 10 bis 18 Uhr

31.12.2021:

Frei­zeit- und Sport­be­reich: 6.30 bis 13 Uhr2

Sau­na: geschlossen

Test­stel­le: 10 bis 13 Uhr

1.1.2021:

Freizeit‑, Sport- und Sau­na­be­reich: 10 bis 18 Uhr

Test­stel­le: 10 bis 18 Uhr

Mit 2G+ ins Bambados

Im Bam­ba­dos wer­den selbst­ver­ständ­lich auch die Test­zer­ti­fi­ka­te ande­rer Test­stel­len akzep­tiert. Neben einem aktu­el­len Schnell­test (maxi­mal 24 Stun­den alt) oder einem PCR-Test (maxi­mal 48 Stun­den alt) wer­den bis auf Wei­te­res auch betrieb­li­che Selbst­tests akzep­tiert, die am sel­ben Tag im 4‑Au­gen-Prin­zip bzw. unter Auf­sicht durch­ge­führt wor­den sind. Der Test­nach­weis muss schrift­lich vor­lie­gen und Test­typ, Datum, Uhr­zeit, die Namen vom Gete­ste­ten und der Auf­sichts­per­son bzw. der Test­stel­le, eine Unter­schrift und das Ergeb­nis enthalten.