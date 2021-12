Wert­stoff­hof Mem­mels­dorf-Lit­zen­dorf auch an Sil­ve­ster geöff­net – an Hei­lig­abend bleibt die Ein­rich­tung dage­gen geschlossen!

Der Fach­be­reich Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Bam­berg weist dar­auf hin, dass am Hei­lig­abend der Wert­stoff­hof Mem­mels­dorf-Lit­zen­dorf geschlos­sen bleibt. An Sil­ve­ster ist die Anlie­fe­rung dage­gen wie gewohnt im Zeit­fen­ster von 15:00 bis 18:00 Uhr möglich.

Ab 2022 bei eini­gen Wert­stoff­hö­fen län­ge­re Öffnungszeiten

Zum Jah­res­be­ginn 2022 wer­den bei den Wert­stoff­hö­fen Bur­ge­brach (don­ners­tags eine Stun­de frü­her), Hall­stadt (diens­tags eine Stun­de frü­her) und Schlüs­sel­feld (diens­tags eine Stun­de frü­her) ausgedehnt.

Der Wert­stoff­hof Mem­mels­dorf-Lit­zen­dorf hat sams­tags ab 1. Janu­ar 2022 künf­tig im Zeit­fen­ster 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.

Die Öff­nungs­zei­ten der ande­ren Ein­rich­tun­gen blei­ben unver­än­dert. Alle Stand­or­te und Öff­nungs­zei­ten sind im Abfall­ka­len­der 2022, der gegen­wär­tig ver­teilt wird, und auf der Inter­net­prä­senz der Abfall­wirt­schaft unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​aft zu finden.

Depo­nie Gos­berg und Müll­heiz­kraft­werk Bam­berg mit ein­ge­schränk­ten Öffnungszeiten

Das zustän­di­ge Land­rats­amt Forch­heim hat mit­ge­teilt, dass das Ent­sor­gungs­zen­trum Depo­nie Gos­berg sowohl am 24. als auch am 31. Dezem­ber 2021 kom­plett geschlos­sen bleibt. Glei­ches gilt laut Infor­ma­ti­on des Zweck­ver­ban­des Müll­heiz­kraft­werk auch für die Müll­ver­bren­nungs­an­la­ge in der Rheinstraße.

Anlie­fe­rer wer­den gebe­ten, die­se Infor­ma­tio­nen bei ihren Pla­nun­gen ent­spre­chend zu berücksichtigen.

Bei Fra­gen steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Bam­berg unter den Ruf­num­mern 0951/85–706 bzw. ‑708 ger­ne zur Verfügung.