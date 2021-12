Für Kul­tur­fans und ‑anhän­ger hier sind die neue­sten Ver­an­stal­tun­gen und Ter­mi­ne der Stu­dio­büh­ne Bayreuth

Janu­ar 2022

Fr 07.01. Die Blech­trom­mel 20 Uhr

von Oli­ver Ree­se nach dem Roman von Gün­ter Grass

Regie: Juli­us Theo­dor Semmelmann

Sa 08.01. Uraufführung

Die Quiz­kö­ni­gin oder:

Nix Quiz waaß­ma net 20 Uhr

Komö­die von Eber­hard Wagner

Regie: Uwe Hoppe

So 09.01 Die Blech­trom­mel 17 Uhr

Do 13.01. Die Blech­trom­mel 20 Uhr

Fr 14.01. Die Quiz­kö­ni­gin 20 Uhr

Sa 15.01. Die Quiz­kö­ni­gin 20 Uhr

So 16.01. Die Blech­trom­mel 17 Uhr

Fr 21.01. Die Quiz­kö­ni­gin 20 Uhr

Sa 22.01. Das Ori­gi­nal 20 Uhr

So 23.01. Das Ori­gi­nal 17 Uhr

Do 27.01 Die Blech­trom­mel 20 Uhr

Sa 29.01. Première

Glück­li­che Tage 20 Uhr

von Samu­el Beckett

Regie: Jür­gen Skambraks

So 30.01. Die Quiz­kö­ni­gin 17 Uhr

Kar­ten­vor­ver­kauf: Online unter www​.stu​dio​bue​h​ne​-bay​reuth​.de. Und wei­ter­hin bei der Thea­ter­kas­se Bay­reuth Opern­stra­ße 22, Bay­reuth Tel. 0921–69001 Email: theaterkasse@​bayreuth-​tourismus.​de