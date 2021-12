Bam­berg – Unter dem Mot­to „Swing is Back” spielt am Sams­tag, 22.01.2022 um 17:00 Uhr und um 20:00 Uhr die Keep Swin­ging Big­band aus Hall­stadt in der Kul­tur­fa­brik KUFA.

Mit­rei­ßen­der Sound der 30er, 40er und 50er Jah­re, gespielt auf ori­gi­na­len Instru­men­ten aus die­ser Zeit, erwar­tet Sie. Auch Fans aktu­el­ler Big­band-Musik kom­men auf ihre Kosten – zum Bei­spiel mit Gesangs-Hits von Micha­el Bublé.

Erle­ben Sie die vol­le Band­brei­te des Swing – „It is back“ ! Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de – Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.