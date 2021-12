Erlan­gen – Das sind die Öff­nungs­zei­ten der Erlan­ger Hal­len­bä­der zwi­chen Weih­nach­ten und dem 9. Janu­ar 2022: An Hei­lig­abend (24.12.2021) und an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen (25. und 26.12.2021) sind bei­de Bäder geschlos­sen. Vom 27. bis 30.12.2021 ist das West­bad täg­lich von 13 bis 19 Uhr geöff­net, das Röthel­heim­bad täg­lich von 6.30 bis 20 Uhr (nur am Mitt­woch wird erst um 8.00 Uhr geöffnet).

An Sil­ve­ster (31.12.2021) und Neu­jahr (1.1.2022) sind bei­de Bäder geschlossen.

Anfang Janu­ar gel­ten dann fol­gen­de Öffnungszeiten:

Im Röthel­heim­bad: Am 2.1.2022 (8 bis 17 Uhr), am 3. und 4.1.2022 (6.30 bis 20 Uhr), am 5.1.2022 (8 bis 20 Uhr), am 6.1.2022 (8 bis 15 Uhr), am 7.1.2022 (6.30 bis 20 Uhr), am 8.1.2022 (8 bis 18 Uhr), und am 9.1.2022 (8 bis 17 Uhr).

Im West­bad: Am 2.1.2022 (11 bis 17 Uhr), am 3., 4. und 5.1.2022 (13 bis 19 Uhr), am 6.1.2022 (11 bis 17 Uhr), am 7.1.2022 (13 bis 19 Uhr), am 8. und 9.1.2022 (11 bis 17 Uhr).