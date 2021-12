Das Baye­ri­sche Rote Kreuz KV Erlan­gen-Höchstadt betreibt ab Don­ners­tag, den 23.12.2021 neben sei­nem Test­zen­trum in Erlan­gen ein wei­te­res Test­zen­trum, im Auf­trag des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt, für das Erlan­ger Ober­land in Herolds­berg. Für die bevor­ste­hen­den Weih­nachts­fei­er­ta­ge und den Jah­res­wech­sel wird mit einem erhöh­ten Bedarf an kosten­frei­en Bür­ger­tests, ins­be­son­de­re an den Fei­er­ta­gen gerech­net. Um ein flä­chen­decken­des Testan­ge­bot zu gewähr­lei­sten, betreibt das BRK, im Auf­trag des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt, vom 23.12.2021 bis ein­schließ­lich 31.12.2021 ein Test­zen­trum im Bür­ger­saal Herolds­berg. Mit die­sem täg­li­chen kosten­frei­en Testan­ge­bot soll allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern im Erlan­ger Ober­land ein siche­res Weih­nachts­fest oder auch ein Besuch in einer Pfle­ge­ein­rich­tun­gen ermög­licht wer­den. Der Bür­ger­saal in der Haupt­stra­ße 104 in Herolds­berg wird durch den Markt Herolds­berg zur Ver­fü­gung gestellt und bie­tet ein opti­ma­les Platz­an­ge­bot für einen siche­ren und rei­bungs­lo­sen Test­ab­lauf. Der Zugang ist barrierefrei.

Test­ter­mi­ne kön­nen auf der Home­page www​.brk​-erlan​gen​.de/​s​c​h​n​e​l​l​t​est reser­viert werden.

Das Test­zen­trum hat eine täg­li­che Kapa­zi­tät von über 100 Schnell­tests. Vor Ort wird ein Anti­gen-Schnell­test mit­tels eines Nasen­ab­strichs durch­ge­führt. Im Anschluss erhält der Pro­band sein Test­ergeb­nis digi­tal per SMS und E‑Mail, wodurch vor Ort kei­ne län­ge­re War­te­zeit ent­steht. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Schnell­test kön­nen den FAQs auf der o.g. Web­site ent­nom­men werden.

Die Öff­nungs­zei­ten des BRK-Test­zen­trums in Herolds­berg sind wie folgt:

Do. 23.12.2021 17:00 – 20:00 Uhr

Fr. 24.12. bis So. 26.12.2021 09:00 – 12:00 Uhr

Mo. 27.12. bis Do. 30.12.2021 17:00 – 20:00 Uhr

Fr. 31.12.2021 09:00 – 12:00 Uhr

Der Kreis­ge­schäfts­füh­rer, Chri­sti­an Raab, und die Kreis­be­reit­schafts­lei­tung dan­ken allen ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­ten der BRK-Bereit­schaf­ten, der Was­ser­wacht und der Berg­wacht, wel­che ins­be­son­de­re an den Fei­er­ta­gen in den Test­zen­tren im Ein­satz sind. „Für den Betrieb zwei­er Test­zen­tren in Erlan­ger und Herolds­berg ver­zich­ten zahl­rei­che Rot­kreuz­le­rin­nen und Rot­kreuz­ler auf einen Teil ihres Weih­nachts­fests, getreu unse­rem Leit­spruch: Aus Lie­be zum Men­schen. Für die­se groß­ar­ti­ge Lei­stung, herz­li­chen Dank.“, so Raab.