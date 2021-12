Erlan­gen – Der City-Gut­schein ist in Erlan­gen auch 2021 als Geschenk­idee zu Weih­nach­ten sehr beliebt. Seit der Ein­füh­rung im Sep­tem­ber 2018 hat das Pro­jekt einen Umsatz von über 1 Mil­li­on Euro für die teil­neh­men­den Erlan­ger Betrie­be gene­riert. Bei 13 Ver­kaufs­stel­len sind die Gut­schei­ne auch vor den Weih­nachts­fei­er­ta­gen noch erhältlich.

Wer zur Advents­zeit noch das pas­sen­de Geschenk sucht, dem dürf­te der City-Gut­schein sehr gele­gen kom­men. Mitt­ler­wei­le neh­men über 300 Annah­me­stel­len aus Erlan­gen an dem Gut­schein­sy­stem teil. Die Ein­lö­se­mög­lich­kei­ten sind viel­fäl­tig und decken alle Berei­che wie u.a. Shop­ping, Kul­tur und Gastro­no­mie ab. Nach­dem in 2020 und 2021 vie­le Betrie­be von den Aus­wir­kun­gen der Lock­downs betrof­fen waren, zeig­ten sich vie­le Men­schen mit dem Kauf der Gut­schei­ne soli­da­risch. „Die Reso­nanz auf den City-Gut­schein ist äußerst posi­tiv. Beson­ders in der aktu­el­len Zeit möch­ten vie­le Unter­neh­men und Ein­zel­kun­den ihre Stadt und ihre Betrie­be unter­stüt­zen. Das sehen wir auch in den Umsatz­zah­len“, so Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Manage­ments Erlangen.

Für die Betrie­be ist eine Teil­nah­me am City-Gut­schein kosten­los. Auch in 2022 setzt das City-Manage­ment die Mar­ke­ting­ge­büh­ren in Höhe von 2% aus, um noch mehr einen Anreiz für alle Inter­es­sier­ten zu schaf­fen. Die Gut­schei­ne gibt es in einer 10 €, 20 € und 50 € Aus­ga­be und sie haben eine Gül­tig­keit von drei Jah­ren. Die neu auf­ge­leg­te Bro­schü­re zum City-Gut­schein Erlan­gen, auf der alle 300 Annah­me­stel­len auf­ge­li­stet sind, liegt in den teil­neh­men­den Betrie­ben aus. Unter ande­rem sind die Gut­schei­ne auch in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Erlan­gen erhält­lich (Goe­the­stra­ße 21 a, 91054 Erlan­gen, Mo – Fr, 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr, Hei­lig­abend und Sil­ve­ster sowie an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen geschlos­sen). Wei­te­re Ver­kaufs­stel­len und alle Annah­me­stel­len sind auf www​.erlan​gen​.info/​c​i​t​y​-​g​u​t​s​c​h​e​i​n​_​e​r​l​a​n​g​en/ gelistet.