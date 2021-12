Coburg – „COBURG HIER BIN ICH RICH­TIG – Auf­kle­ber sam­meln für eine leben­di­ge Innen­stadt“ war der Titel der Akti­on des City­ma­nage­ments by Stadt­ma­cher, die von Anfang August bis Ende Novem­ber 2021 lief. Bei jedem Ein­kauf erhielt der Kun­de vom teil­neh­men­den Händ­ler, Gastro­nom oder Dienst­lei­ster in der Cobur­ger Innen­stadt einen Treue­punkt auf sei­ner Bonus­kar­te. Der Wert des Ein­kaufs spiel­te kei­ne Rol­le – jeder Ein­kauf wur­de belohnt, egal ob ein Kaf­fee to go, ein Buch oder ein Out­fit in der Boutique.

Die Bereit­schaft der Cobur­ger Innen­stadt­ak­teu­re hier­für Prei­se zur Ver­fü­gung zu stel­len, war aus­ge­spro­chen groß. Dem City­ma­nage­ment wur­den für die­se Akti­on mehr als 150 Prei­se in Form von Gut­schei­nen oder Sach­ge­win­nen gespen­det. Nun wur­den die Gewin­ner die­ser Akti­on ermit­telt. Per Zufalls­ge­ne­ra­tor wur­den 15 Gewinner*Innen gelost, die ihre Prei­se in die­ser Woche vom City­ma­nage­ment by Stadt­ma­cher über­reicht bekom­men haben.

„Wir freu­en uns sehr, dass wir heu­te 15 Per­so­nen für ihr Enga­ge­ment Coburg leben­dig zu erhal­ten und unse­re Innen­stadt zu unter­stüt­zen, beloh­nen kön­nen“, erklärt City­ma­na­ge­rin Andrea Ker­by und fährt fort: „Gleich­zei­tig gilt mein Dank all den Akteu­ren, die sich an die­ser Akti­on aktiv betei­ligt haben und den­je­ni­gen, die Prei­se zur Ver­fü­gung gestellt hatten“.