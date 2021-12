Bam­berg – Sind Sie gebür­ti­ge Ober­frän­kin bzw. gebür­ti­ger Ober­fran­ke? Hat­ten Sie die Regi­on Ober­fran­ken zwi­schen­zeit­lich für min­de­stens ein Jahr ver­las­sen und sind mitt­ler­wei­le wie­der zurück­ge­kehrt? Dann wird Ihre Mit­hil­fe benötigt!

Für eine Master­ar­beit an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg wer­den ober­frän­ki­sche Rückkehrer*innen ab 18 Jah­ren für eine Online-Befra­gung gesucht. Ihr aktu­el­ler Wohn­ort muss dafür nicht mit dem ursprüng­li­chen Hei­mat­ort über­ein­stim­men, son­dern ledig­lich inner­halb Ober­fran­kens lie­gen. Ziel ist es, die wesent­li­chen Wan­de­rungs­grün­de und Erfah­run­gen der ober­frän­ki­schen Rückkehrer*innen zu iden­ti­fi­zie­ren und teil­räum­li­che Erfolgs­fak­to­ren inner­halb der Regi­on zu ana­ly­sie­ren. Die Ergeb­nis­se der Umfra­ge flie­ßen direkt in die durch die Regio­na­lin­itia­ti­ve Ober­fran­ken Offen­siv e.V. und die CIMA Bera­tung + Manage­ment GmbH durch­ge­führ­te Demo­gra­fie-Ana­ly­se Ober­fran­ken mit ein. Die­se soll auf kom­mu­na­ler Ebe­ne hel­fen, den Her­aus­for­de­run­gen des demo­gra­fi­schen Wan­dels erfolg­reich zu begeg­nen und außer­dem zukünf­ti­ge Rückkehrer*innen für Ober­fran­ken zu gewin­nen. Ihre Daten wer­den nur für den Zweck der wis­sen­schaft­li­chen Arbeit ver­wen­det und anonym behan­delt. Die Befra­gung dau­ert ca. 10 Minu­ten. An der Umfra­ge kann bis zum Ende des Jah­res 2021 teil­ge­nom­men wer­den. Ger­ne kön­nen Sie den Link zur Befra­gung an betrof­fe­ne Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge, Freund*innen und Bekann­te wei­ter­lei­ten. Vie­len Dank für Ihre Unter­stüt­zung! Hier gelan­gen Sie zur Befra­gung: https://​umfra​gen​.cima​.de/​i​n​d​e​x​.​p​hp/