Wir sagen Euch an den lie­ben Advent.

Sehet, die erste Hüt­te brennt!

Wir sagen Euch an Elend, Krieg, Ter­ror, Leid.

Wis­set, die Mensch­heit wird nicht gescheit!

Schaut doch, Ihr Chri­sten, schau­et doch hin!

Seht in dem Wahn­sinn Ihr einen Sinn?

Wir sagen Euch an den lie­ben Advent.

Sehet, dass Hun­ger und Not Ihr erkennt!

Wir sagen Euch an viel Unrecht im Land,

das viel zu häu­fig wird nicht gebannt.

Schaut doch, Ihr Chri­sten, schau­et doch her!

Ist Gerech­tig­keit wirk­lich zu schwer?

Wir sagen Euch an den lie­ben Advent.

Sehet, Mann, Frau und auch das Kind rennt!

Wir sagen Euch an Furcht, Angst und die Flucht -

siche­re Blei­be viel­fach gesucht.

Schaut doch, Ihr Chri­sten, schau­et, wie’s ist!

„Hil­fe den Men­schen!“ sagt unser Herr Christ.

Wir sagen Euch an den lie­ben Advent.

Sehet, die Erde ist bald am End’.

In Nord und in Süd, in Ost und in West

geben ihr Gift, Müll und Kli­ma den Rest.

Schaut doch, Ihr Chri­sten, ver­steht Ihr denn nicht?

Bewah­rung der Schöp­fung ist des Chri­sten­mensch’ Pflicht.

Wir sagen Euch an die Hei­li­ge Nacht.

Hat sie nicht Frie­den Euch gebracht?

Wir sagen Euch an eine Hei­li­ge Zeit.

Seid aber Ihr zum Frie­den bereit?

Selbst­sucht und Macht­gier, Mam­mon – wohl kaum

bleibt hier für Näch­sten­lie­be noch Raum!

Wir sagen Euch an viel Hoff­nung und Trost.

Jesus sei Dank, nicht nur Käl­te und Frost

herr­schen auf Erden. Es gibt nicht nur Schmerz.

Vie­le Chri­sten offen­ba­ren ihr Herz.

Schaut doch, sie strecken die Hän­de entgegen!

Die Lie­be obsiegt, traut Ihr des Herrn Segen.