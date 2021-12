An der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Bay­reuth lie­gen bereits Anfra­gen nach Woh­nun­gen für Künst­ler der Richard Wag­ner Fest­spie­le für 2022 vor. Gesucht wer­den möblier­te Woh­nun­gen oder Zim­mer, auch Häu­ser, im Stadt­ge­biet und im Umkreis bis max. 15 – 20 km, für den Zeit­raum von ca. April bis Ende August 2022. Das Anmel­de­for­mu­lar erhal­ten Sie bei der Tou­rist-Infor­ma­ti­on, Opern­stra­ße 22 in Bay­reuth. Sie kön­nen die Ange­bo­te auch form­los per Fax (0921/885–755) oder per E‑Mail an: info@​bayreuth-​tourismus.​de mel­den. Für Rück­fra­gen ste­hen wir Ihnen ger­ne unter der Tel.-Nr. 0921/885–88 zur Ver­fü­gung. Für Ver­eins­mit­glie­der der Mar­ke­ting & Tou­ris­mus Regi­on Bay­reuth e.V. ist die­ser Ser­vice kostenlos.