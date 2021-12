Im Rah­men von vir­tu­el­len Ver­an­stal­tun­gen hat die Hoch­schu­le Hof die jeweils besten 10% der Bache­lor- und Master­stu­die­ren­den der Fakul­tä­ten Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten sowie Inter­dis­zi­pli­nä­re und Inno­va­ti­ve Wis­sen­schaf­ten (INWISS) geehrt. Auf die so genann­te „Dekans­li­ste“ kom­men dabei Stu­die­ren­de mit beson­ders guten Lei­stun­gen im bis­he­ri­gen Studienverlauf.

Die drei aus­zeich­nen­den Deka­ne Pro­fes­sor Dr. Jens Kirch­ner (Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten), Pro­fes­so­rin Dr. Anke Mül­ler (Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten) sowie Prof. Dr. Gerald Schmo­la (sowie Inter­dis­zi­pli­nä­re und Inno­va­ti­ve Wis­sen­schaf­ten) gra­tu­lier­ten den 119 Stu­die­ren­den, die sich in die­sem Jahr im Rah­men eines Online­mee­tings ver­sam­melt hat­ten: „Sie haben durch Ihr Enga­ge­ment und Ihren Eifer, aber auch durch eine gesun­de Por­ti­on Neu­gier und Talent Ihre Eig­nung für ihr Stu­di­um in beson­de­rer Wei­se unter Beweis gestellt“, so die Leh­ren­den. Und wei­ter: „Die Auf­nah­me in die Dean’s List soll sie bestär­ken, bestä­ti­gen und für Ihre wei­te­re Lauf­bahn zusätz­lich motivieren.“