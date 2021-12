Glück­wunsch an Ret­ta Müller-Schimmel

Die wohl bekann­te­ste Grü­ne im Land­kreis fei­ert am 23.12.21 ihren 70. Geburts­tag. Seit Jahr­zehn­ten prägt Ret­ta mit ihrem enga­gier­ten und muti­gen Ein­satz für sozia­le und öko­lo­gi­sche The­men die poli­ti­sche Kul­tur in Her­zo­gen­au­rach und dar­über hin­aus im gan­zen Land­kreis. Sie war in zahl­lo­sen poli­ti­schen Ämtern aktiv und ist jetzt Stadt- und Kreis­rä­tin. Die­se erfolg­rei­che Arbeit hat ihr hohe Aus­zeich­nun­gen wie die kom­mu­na­le Ver­dienst­me­dail­le ein­ge­bracht und sie konn­te vie­le unse­rer gemein­sa­men Zie­le verwirklichen.

Wir wün­schen ihr wei­ter­hin so glück­li­ches grü­nes Wirken!

Eva Ham­mer / KV Erlan­gen Land / Bünd­nis 90/​Die Grünen