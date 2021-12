Wie bereits ange­kün­digt, eröff­net ab kom­men­den Mon­tag (20.12.2021) eine Außen­stel­le des Test­zen­trums von Stadt und Land­kreis Hof in Münch­berg.

Die Testun­gen wer­den in der Außen­stel­le künf­tig in der TVM-Hal­le in der Dr.-Martin-Luther-Straße 20 durchgeführt.

Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich dann von Mon­tag bis Sonn­tag jeweils von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr auf das Coro­na-Virus hin testen lassen.

Ange­bo­ten wer­den sowohl Schnell­tests als auch PCR-Tests.

Um einen schnel­len Ablauf vor Ort zu ermög­li­chen, wird gebe­ten, sich für Schnell­tests vor­ab unter https://​21dx​.medi​cus​.ai/ zu regi­strie­ren. (Für Schnell­tests ist eine ein­ma­li­ge Regi­strie­rung aus­rei­chend, der QR-Code bleibt für wei­te­re Schnell­tests gültig)

Für PCR-Tests ist eine vor­he­ri­ge Regi­strie­rung unter https://​covid​test​bay​ern​.sam​ple​tracker​.eu mög­lich. (Bei PCR-Tests ist eine Regi­strie­rung vor jedem Test notwendig)

Für die Tests ist vor Ort ein Aus­weis­do­ku­ment vorzulegen.

Wie auch beim Test­zen­trum von Stadt und Land­kreis Hof in der Hofer Ernst-Reu­ter-Str. wird es auch für die Außen­stel­le in Münch­berg eine „War­te­zeit-Ampel“ geben. Die­se wird auf unse­rer Home­page unter www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​ten ein­zu­se­hen sein.

Auch an Weih­nach­ten und über die Fei­er­ta­ge besteht die Mög­lich­keit, sich an der Außen­stel­le in Münch­berg zu fol­gen­den Öff­nungs­zei­ten zu testen:

Hei­lig Abend und 1. Fei­er­tag (24. und 25.12.): 08:00 bis 12:00 Uhr

2. Fei­er­tag (26.12.): 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr

Sil­ve­ster und Neu­jahr (31.12. und 01.01.): 08:00 bis 12:00 Uhr

Hl. Drei Köni­ge (6. Janu­ar): 11:00 bis 14:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr

Die Fei­er­tags-Öff­nungs­zei­ten am Test­zen­trum von Stadt und Land­kreis Hof sowie den wei­te­ren Test­stel­len im Hofer Land geben wir zeit­nah bekannt.