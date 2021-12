Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im RW21 hat in den Weih­nachts­fe­ri­en von Frei­tag, 24. Dezem­ber, bis Sonn­tag, 26. Dezem­ber, und von Frei­tag, 31. Dezem­ber, bis Sonn­tag, 2. Janu­ar, sowie am Don­ners­tag, 6. Janu­ar, geschlos­sen. Wäh­rend an den Weih­nachts­ta­gen selbst auch kei­ne Rück­ga­be von Medi­en mög­lich ist, kön­nen die­se an den ande­ren Schließ­ta­gen am Auto­ma­ten zurück­ge­ge­ben wer­den. Alle Online-Dien­ste inklu­si­ve Fran­ken-Onlei­he und „film­friend“ ste­hen wie gewohnt zur Verfügung.