Coburg geht einen wei­te­ren Schritt hin zur Digitalisierung

Egal ob Gewer­be­an­mel­dung, Büche­rei­aus­weis oder Archiv-Gebüh­ren: Städ­ti­sche Rech­nun­gen und Mah­nun­gen kön­nen Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger ab sofort digi­tal bezah­len. Auf jedem Brief sind zwei QR-Codes zu fin­den, die ein­fach mit dem Smart­pho­ne gescannt wer­den kön­nen. Einer führt ins eige­ne Online-Ban­king und gene­riert eine vor­ab aus­ge­füll­te Über­wei­sung. Der ande­re führt zum Online-Bezahl­dienst­lei­ster Pay­Pal. „So kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger städ­ti­sche Gebüh­ren mit einem System bezah­len, das sie vom Online-Shop­ping bereits bestens ken­nen“, sagt Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig. „Wir freu­en uns, dass wir die­sen Ser­vice als eine von sehr weni­gen Kom­mu­nen in Deutsch­land anbie­ten können.“

Die Stadt Coburg arbei­te inten­siv dar­an, digi­ta­ler und bür­ger­freund­li­cher zu wer­den, so der OB: „Dabei kommt es uns nicht nur dar­auf an, die ein­zel­nen Lei­stun­gen ins Inter­net zu brin­gen. Wir wol­len auch, dass sie ein­fach zu bedie­nen sind, damit die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger maxi­ma­len Nut­zen dar­aus zie­hen“, erklärt Sauer­teig – und ver­deut­licht, dass die Digi­ta­li­sie­rung ein Ange­bot ist: „Natür­lich kann man Anträ­ge wei­ter­hin auf gewohn­ten, nicht-digi­ta­len Wegen, stel­len. Auch Rech­nun­gen las­sen sich nach wie vor ana­log bezahlen.“

Vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger neh­men die digi­ta­len Lei­stun­gen der Stadt jedoch ger­ne und häu­fig an: „Wir mer­ken, dass wir auf dem rich­ti­gen Weg sind.“ So sind zum Bei­spiel bin­nen einer Woche zwei Drit­tel der Fami­li­en­päs­se digi­tal ver­län­gert wor­den. Den Pass gibt es seit Kur­zem als voll­stän­dig digi­ta­le Vari­an­te, mit Online-Antrag und App. Und der digi­ta­le Män­gel­mel­der ‚Sag‘s Coburg“ (www​.sags​co​burg​.de) wer­de rege genutzt, ver­rät Sauerteig.

Auch Straf­zet­tel kön­nen die Coburger*innen bald mit Pay­Pal beglei­chen. „Das berei­ten wir gera­de vor, um das Bezah­len noch kom­for­ta­bler zu machen“, kün­digt OB Sauer­teig an. „Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Stadt­kas­se und des Amtes für Digi­ta­li­sie­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on lei­sten tol­le Arbeit, die uns in Sachen Digi­ta­li­sie­rung weit vor­an­bringt.“ Das Amt für Digi­ta­li­sie­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on arbei­te zudem gera­de auf Hoch­tou­ren an der voll­stän­di­gen Neu­ge­stal­tung der Inter­net­sei­te der Stadt Coburg: „Die wird im kom­men­den Früh­jahr an den Start gehen, ein­fach zu bedie­nen und über­sicht­lich sein und mit moder­nem Design begei­stern“, ver­spricht Sauerteig.