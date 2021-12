Der Inner Wheel Club Erlan­gen – über­reicht dem Ver­ein STEP – sozi­al­the­ra­peu­ti­sche Ein­rich­tun­gen und Pro­jek­te e.V. – eine Spen­de in Höhe von 3.000 Euro. Der Erlan­ger Inner Wheel Club ist einer von deutsch­land­weit 230 Clubs mit fast 8800 Mit­glie­dern. Inner Wheel ist die welt­größ­te unab­hän­gi­ge Frau­en-Ser­vice-Orga­ni­sa­ti­on mit den Zie­len Freund­schaft, sozia­les Enga­ge­ment und inter­na­tio­na­le Ver­stän­di­gung zu fördern.

Gülay Durst, Mit­ar­bei­te­rin bei STEP im Bereich Ambu­lan­te Hil­fen, erläu­tert: „Wir ver­wen­den das Geld ‚eins-zu-eins‘ für Kin­der und Fami­li­en in aku­ten Not­si­tua­tio­nen, wenn die­se schnell und unbü­ro­kra­tisch Hil­fe brau­chen, so fehlt im Moment manch­mal Win­ter­klei­dung. Wenn wir in der Fami­li­en­be­ra­tung von einer Not­si­tua­ti­on erfah­ren, dass die Mut­ter war­ten muss bis die näch­sten Gel­der aus­be­zahlt wer­den und das Kind kei­ne pas­sen­den Win­ter­schu­he hat, dann kön­nen wir unbü­ro­kra­tisch mit dem Spen­den­geld Schu­he kau­fen gehen.“ Auch wenn Lebens­mit­tel knapp wer­den oder Schul­ma­te­ri­al fehlt, springt der Ver­ein ein. Geför­dert wer­den Kin­der vom Klein­kind bis zum Jugend­li­chen in Erlan­gen, Erlan­gen-Höchstadt und Forch­heim: „Wir hat­ten auch schon Situa­tio­nen, in denen Baby­nah­rung gekauft wur­de, weil der Bedarf da war“, so Gülay Durst. Für dau­er­haf­te Unter­stüt­zung, die plan­bar ist, hilft der Ver­ein bei der Bean­tra­gung von Gel­dern bei Behör­den und kari­ta­ti­ven Einrichtungen.

Die Prä­si­den­tin des Erlan­ger Inner Wheel Clubs, Dr. Ute-Michae­la Klad­ny, freut sich, dass der Club den Spen­den­topf von STEP für schnel­le, unbü­ro­kra­ti­sche Hil­fe fül­len konnte.