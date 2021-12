Kin­der­impf­zen­trum star­tet – wei­ter­hin mobi­le Teams unter­wegs – Ter­min­ver­ein­ba­rung für Impf­zen­trum und Außen­stel­len nötig

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt beginnt am Sams­tag, 18. Dezem­ber, mit Imp­fun­gen für Kin­der von fünf bis elf Jah­ren mit dem dafür zuge­las­se­nen Vak­zin von BioNTech/​Pfizer. Das eigens dafür ein­ge­rich­te­te Kin­der­impf­zen­trum befin­det sich im glei­chen Haus wie das „Haupt“-Impfzentrum, der Zugang erfolgt jedoch über die Nägels­bach­stra­ße 26 (Park­mög­lich­keit Tief­ga­ra­ge Sedan­stra­ße). Ter­mi­ne für das Kin­der­impf­zen­trum kön­nen aus­schließ­lich über die Hot­line 09131 86–6500 (Mon­tag bis Frei­tag jeweils von 8:00 bis 17:00 Uhr) ver­ein­bart wer­den. An Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen sowie am 24. und 31. Dezem­ber ist die Hot­line nicht besetzt.

Es wird dar­um gebe­ten, die Kin­der vor­her unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern zu regi­strie­ren, um die tele­fo­ni­sche Ter­min­ver­ga­be zu beschleu­ni­gen und die Hot­line zu ent­la­sten. Kin­der wer­den nur in Beglei­tung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten geimpft, das Ein­ver­ständ­nis eines ggfs. zwei­ten Erzie­hungs­be­rech­tig­ten wird abge­fragt. Auf Wunsch der Eltern und des Kin­des wer­den Jugend­li­che ab 12 Jah­ren mit dem Impf­stoff BioNTech/​Pfizer geimpft. Dazu ist die Beglei­tung durch min­de­stens eine Erzie­hungs­be­rech­tig­ter erfor­der­lich. Ab 16 Jah­ren genügt die schrift­li­che Zustim­mung eines Erziehungsberechtigten.

Im Land­kreis ste­hen zwei Außen­stel­len des Impf­zen­trums zur Ver­fü­gung: im Ver­eins­haus Her­zo­gen­au­rach (Hin­te­re Gas­se 22a, 91074 Her­zo­gen­au­rach) und in Höchstadt (ehe­mals Mil­ler & Mon­roe, Erlan­ger Stra­ße 2–8, 91315 Höchstadt). Bei­de Impf­stel­len sind Mon­tag bis Sams­tag geöff­net, Imp­fun­gen wer­den nur mit vor­her ver­ein­bar­tem Ter­min durch­ge­führt. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben freie Wahl bei der Aus­wahl des Orts. Neben den festen Impf­stel­len wird der Land­kreis wei­ter­hin ver­stärkt mit mobi­len Teams auf­ge­sucht. Die Ter­mi­ne sind ohne Anmel­dung offen für alle ab 12 Jah­ren. Vor Ort wer­den Ter­min­kar­ten ver­teilt. Schwan­ge­re und Kin­der unter 12 Jah­ren wer­den bei Son­der­ak­tio­nen nicht geimpft.

Die näch­sten Termine: