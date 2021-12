Über Weih­nach­ten und Sil­ve­ster ist die Ver­sor­gung sichergestellt

„Ich bedan­ke mich von Her­zen bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der Anlauf­stel­len, die wäh­rend der kom­men­den Fei­er­ta­ge das Testan­ge­bot auf­recht­erhal­ten. Gera­de in Hin­blick auf Besu­che bei Ange­hö­ri­gen in Senio­ren­ein­rich­tun­gen ist dies von beson­de­rer Bedeu­tung. Nie­mand soll an Weih­nach­ten ein­sam sein“, sagt Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke.

Es gel­ten fol­gen­de Vorgaben:

Besuchs­re­ge­lung in Seniorenpflegeeinrichtungen:

Für Besu­che­rin­nen und Besu­cher gilt die 3G-plus-Regel. Das bedeu­tet: Unab­hän­gig vom Impf­sta­tus ist ein nega­ti­ver Test nötig. Mög­lich sind PCR-Tests, PoC-Anti­gen-Tests (kosten­lo­se Bür­ger­tests) oder Selbst­tests vor Ort unter Auf­sicht. Die Anti­gen-Testung darf maxi­mal 24 Stun­den, eine PCR-Testung höch­stens 48 Stun­den zurück­lie­gen. Glei­ches gilt für den Besuch in voll- oder teil­sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen zur Betreu­ung behin­der­ter oder pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen und in ver­gleich­ba­ren Einrichtungen.

Besuchs­re­ge­lung Sozi­al­stif­tung Bamberg:

Aktu­ell gilt noch ein Besuchs­stopp am Kli­ni­kum Bam­berg. Alle Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie unter www​.sozi​al​stif​tung​-bam​berg​.de.

Ab dem 24.12.2021 und zunächst bis Neu­jahr dür­fen die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten wie­der eine Besu­che­rin oder einen Besu­cher defi­nie­ren. Es gilt die 2G-plus-Regel (geimpft/​genesen + Schnell­test, der nicht älter als 24 Stun­den ist). Besu­che sind zu fol­gen­den Zei­ten mög­lich: 13 Uhr bis 14.30 Uhr und 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Besu­che­rin­nen und Besu­cher von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten im Zwei­bett­zim­mer müs­sen sich ent­spre­chend abstim­men. An den Fei­er­ta­gen wird die Test­stel­le vor dem Kli­ni­kum am Bru­der­wald geöff­net sein, jeweils von 12.30 bis 15 Uhr.

Coro­na-Tests wäh­rend der Feiertage

Test­zen­trum

am Sen­del­bach 15, 96050 Bamberg

Schnell­tests:

24.12.2021 bis 26.12.2021 von 10 Uhr bis 14 Uhr

31.12.2021 und 1.1.2022 von 10 Uhr bis 14 Uhr

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter www​.schnell​test​-bam​berg​.de ist nötig.

Am 24.12.2021 und 31.12.2021 sind auch PCR-Tests mög­lich, an den Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen nicht. Ach­tung: PCR-Tests erfol­gen nur nach Anwei­sung durch das Gesund­heits­amt, bei posi­ti­vem Selbst- oder Schnell­test oder bei roter Coro­na-War­nApp; außer­dem für Schwan­ge­re und Stil­len­de sowie Beschäf­tig­te in Pflegeeinrichtungen;

Ab dem 2.1.2022 gel­ten wie­der die übli­chen Öffnungszeiten.

Coro­na Ser­vice Cen­ter am ZOB

Pro­me­na­den­stra­ße 6a, 96047 Bamberg

Schnell­tests:

24.12.2021 und 31.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr geöff­net. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter www​.schnell​test​-bam​berg​.de ist nötig.

Geschlos­sen am 25.12.2021, 26.12.2021, 1.1.2022 und 2.1.2022

Sozi­al­stif­tung Bam­berg, Bürgerteststelle

Bug­er Stra­ße 80, 96049 Bamberg

Schnell­tests:

24.12.2021 bis 26.12.2021 von 12.30 Uhr bis 15 Uhr

31.12.2021 und 1.1.2022 von 12.30 Uhr bis 15 Uhr

anson­sten regu­lär mon­tags bis frei­tags von 7 Uhr bis 15.30 Uhr, ohne Anmeldung

Baye­ri­sches Rotes Kreuz

Para­dies­weg 1, 96049 Bamberg

Schnell­tests:

23.12.2021 von 19 Uhr bis 21 Uhr

24.12.2021 und 25.12.2021 von 8 Uhr bis 14 Uhr

26.12.2021 von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 18 Uhr bis 20 Uhr

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter www​.test​-bam​berg​.de ist not­wen­dig, auch zu den regu­lä­ren Test­zei­ten außer­halb der Feiertage.

Bam­ba­dos-Park­platz, Malteser-Schnelltest-Bus

Pödel­dor­fer Str. 174, 96050 Bamberg

24.12.2021 von 10 Uhr bis 13 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 10 bis 18 Uhr

31.12.2021 von 10 bis 13 Uhr

1.1.2022 von 10 bis 18 Uhr

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter www​.schnell​test​-bam​berg​.de ist notwendig;

Mal­te­ser Testzentrum

Moos­stra­ße 69, 96050 Bamberg

Schnell­tests und kosten­pflich­ti­ge PCR-Tests:

Geschlos­sen vom 23.12.2021 bis zum 26.12.2021, am 28.12.2021 sowie am 1.1.2022; Die Test­stel­le ist geöff­net am 27.12.2021, 29.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021 sowie 2.01.2022 von 9 Uhr bis 13 Uhr. Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung unter https://malteser_dioezese_bamberg.covidservicepoint.de/ ist notwendig.

Wei­te­re Teststellen:

Rewe, Würz­bur­ger Stra­ße 55, Held­sche Apo­the­ken: Schnell­tests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

vor Kar­stadt, Held­sche Apo­the­ken: Schnell­tests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

Bahn­hof, Held­sche Apo­the­ken: Schnell­tests ohne Anmeldung;

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr

1.1.2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr

Tou­rist-Infor­ma­ti­on, Gey­ers­wörth­stra­ße 5, 96047 Bam­berg, Held­sche Apo­the­ken: Schnell­tests ohne und mit Anmel­dung unter https://​www​.held​sche​-apo​the​ken​.de/​c​o​r​o​n​a​-​t​e​s​t​c​e​n​t​er/

24.12.2021 von 8 Uhr bis 12 Uhr

25.12.2021 und 26.12.2021 von 9 Uhr bis 15 Uhr

1.1.2022 von 13 Uhr bis 18 Uhr

Mobar; Pödel­dor­fer Stra­ße 146, 96050 Bam­berg; Schnelltests:

24.12.2021 und 25.12.2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr

31.12.2021 von 8 Uhr bis 17 Uhr

Shv­ab Medi­cal; Lan­ge Stra­ße 17, 96047 Bam­berg, Schnell­tests ohne Anmeldung:

24.12.2021, 25.12.2021 und 26.12.2021 von 10 Uhr bis 15 Uhr

31.12.2021 von 10 bis 18 Uhr

1.1.2022 geschlos­sen

Moons­hi­ner Test­zen­trum; Unte­re Sand­stra­ße 16, 96049 Bam­berg, Schnelltests:

24.12.2021 geschlos­sen

25.12.2021 und 26.12.2021 von 8 Uhr bis 22.30 Uhr

31.1.2021 von 8 Uhr bis 18 Uhr

1.1.2022 von 8 Uhr bis 18 Uhr

Eine Anmel­dung unter www​.moons​hiner​test​zen​trum​.de ist erforderlich.

Anmer­kung:

Es wird kein Anspruch auf Voll­stän­dig­keit erho­ben, Öff­nungs­zei­ten der ein­zel­nen Anbie­ter kön­nen sich ändern. Die Daten sind auf dem Stand 16.12.2021 und wer­den auf der Inter­net­sei­te der Stadt Bam­berg regel­mä­ßig aktua­li­siert. Dort ist auch eine gra­phi­sche Über­sicht zu den Testan­ge­bo­ten zu fin­den: www​.stadt​.bam​berg​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​ten

Für alle Bürger:innen gibt es zudem die Mög­lich­keit, Test­stel­len mit Hil­fe der Coro­na-Warn-App zu fin­den: CWA – Schnell­test­stel­len­su­che (schnell​test​por​tal​.de)

Alle Anbie­ter von soge­nann­ten Bür­ger­tests (Schnell­tests), die die­se abrech­nen wol­len, müs­sen an die Coro­na-Warn-App ange­bun­den sein.