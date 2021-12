Auf­grund des Weih­nachts­fei­er­tags am Sams­tag, 25. Dezem­ber, fin­det der Wochen­markt an der Rot­main­hal­le bereits am Frei­tag, 24. Dezem­ber, statt. Auch der Wochen­markt vom Sams­tag 1. Janu­ar, wird auf­grund des Neu­jahr-Fei­er­ta­ges auf Frei­tag, 31. Dezem­ber, vorverlegt.