Zu Weih­nach­ten an den Umwelt- und Kli­ma­schutz den­ken “Die Kli­ma­kri­se erfor­dert einen ande­ren Umgang mit dem Weih­nachts­fest. Zeit dar­über nachzudenken,…

Öff­nungs­zei­ten der Bam­ber­ger Ser­vice­stel­le des Bezirks über die Fei­er­ta­ge

Die Ser­vice­stel­le der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken in der Kaims­gas­se 31 in Bam­berg ist am Mitt­woch, 29. Dezem­ber und am…