Am Don­ners­tag, 16.12.2021 eröff­ne­te das vom Markt Ecken­tal initi­ier­te Test­zen­trum. Die­ses wird durch die beauf­tra­ge Fir­ma TO BE Sol­ved UG betrieben.

Test­ergeb­nis in 20 Minuten

Ab am 16.12.2021 gibt es nun auch in Ecken­tal die Mög­lich­keit sich pro­fes­sio­nell testen zu las­sen. Es wer­den Anti­gen-Schnell­tests durch­ge­führt (ohne Terminvergabe).

Ein Ergeb­nis liegt in der Regel 20 Minu­ten spä­ter vor und wird digi­tal übermittelt.

Um einen rei­bungs­lo­sen Ablauf zu gewähr­lei­sten, ist eine online Regi­strie­rung unter fol­gen­dem Link vor­ab erfor­der­lich: www​.testen​-erh​.de

Das neue Test-Zen­trum befin­det sich im Inte­rims­ge­bäu­de in der Amba­zac Stra­ße 5 in Ecken­tal-Eschen­au und ist Mon­tag bis Frei­tag von 10.00 – 17.45 Uhr geöff­net. In der Mit­tags­zeit von 13.15 – 14.00 Uhr ist das Test-Zen­trum geschlossen.