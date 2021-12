Das Impf­zen­trum Bam­berg eröff­net eine feste Außen­stel­le in der Reg­nitz-Are­na in Hirschaid. „Wir wer­den dort zunächst an zwei Tagen pro Woche jeweils bis zu 300 Per­so­nen imp­fen. Bei Bedarf kön­nen wir zusätz­li­che Impf­ta­ge anbie­ten“, so Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke am ersten Impf­tag (14. Dezember).

Bür­ger­mei­ster Klaus Hoh­mann zeig­te sich dank­bar für das Ange­bot in sei­nem Markt. Als Impf­ta­ge wur­den der Diens­tag und der Don­ners­tag fest­ge­legt. Um dort ein mög­lichst nie­der­schwel­li­ges Ange­bot zu machen, kann zu den Impf­ta­gen jeder ohne Anmel­dung kom­men. Bald sol­len aber auch teil­wei­se feste Ter­min­ver­ein­ba­run­gen mög­lich sein.