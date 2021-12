Erlös aus selbst geba­stel­ter Weihnachtsdeko

Es ist schon lan­ge zur Tra­di­ti­on gewor­den, dass das Kol­le­gi­um des Land­rats­am­tes Bay­reuth zu Weih­nach­ten eine wohl­tä­ti­ge Orga­ni­sa­ti­on in der Regi­on finan­zi­ell unter­stützt. In die­sem Jahr konn­te dem För­der­ver­ein für den Bun­ten Kreis Bay­reuth eine Spen­de in Höhe von 600 Euro über­ge­ben werden.

Der Betrag stammt aus dem Ver­kaufs­er­lös von Advents- bzw. Weih­nachts­schmuck. In jedem Jahr tref­fen sich meh­re­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Kreis­kas­se an den Wochen­en­den in der Vor­weih­nachts­zeit zum Basteln, sind gemein­sam krea­tiv und den­ken sich immer wie­der etwas Neu­es aus. So sind in die­sem Jahr bei­spiels­wei­se Deko-Kugeln, Holz­ker­zen und Weih­nachts­kar­ten ent­stan­den, die dann wäh­rend der Advents­wo­chen im Land­rats­amt ver­kauft wurden.

„Die Akti­on fin­det jedes Jahr im Kol­le­gi­um gro­ße Reso­nanz und ich dan­ke mei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ganz herz­lich für die­se jähr­li­che Akti­on“, lobt Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann das Enga­ge­ment sei­ner Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Der Bun­te Kreis Bay­reuth im Kli­ni­kum Bay­reuth beglei­tet Fami­li­en mit früh­ge­bo­re­nen oder schwer erkrank­ten Kindern.