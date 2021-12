Die neu­en Abfuhr­ter­mi­ne der Abfall­wirt­schaft 2022 für Rest­müll, Bio­müll, Papier­ton­ne und Gel­ber Sack in der Stadt Bay­reuth sind ver­füg­bar. Sie kön­nen online unter www​.abfall​ka​len​der​.bay​reuth​.de abge­ru­fen wer­den. Dort besteht die Mög­lich­keit, sich sei­nen per­sön­li­chen Küchen­ka­len­der mit den Abfuhr­ter­mi­nen des kom­men­den Jah­res zu erstel­len. Die Abfuhr­ter­mi­ne für die per­sön­li­che Adres­se kann man sich auch in der Abfall-App der Stadt Bay­reuth anzei­gen las­sen. Mit Hil­fe der App wer­den die Nut­zer an die Abfuhr der ver­schie­de­nen Frak­tio­nen erin­nert. Der Erin­ne­rungs­mo­dus kann selbst gewählt und ein­ge­stellt wer­den. Außer­dem bie­tet der Bau­hof zum Jah­res­en­de wie­der das neue Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2022 an. Es ist im Stadt­bau­hof, im Wert­stoff­hof sowie in den bei­den Rat­häu­sern erhält­lich. Online ist es unter www​.abfall​be​ra​tung​.bay​reuth​.de abrufbar.