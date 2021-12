Infor­ma­tio­nen zur Impfsituation

Ab dem kom­men­den Sams­tag (18.12.) bie­tet die DLRG in Markt­red­witz kosten­pflich­ti­ge PCR Tests an. Die Tests kön­nen an der Test­stel­le der DRLG im Köss­ei­ne-Ein­kaufs-Zen­trum in der Leo­pold­stra­ße 50 an Anspruch genom­men wer­den. Für einen Test sind vor Ort 50 Euro in bar zu ent­rich­ten. Hier die Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag von 17:00 bis 19:00 Uhr (nur mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung), Mitt­woch von 17:00 bis 19:00 Uhr, Sams­tag von 09:00 bis 11:00 Uhr, Son­der­öff­nungs­zei­ten über die Weih­nachts­fei­er­ta­ge: Frei­tag 24.12.2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr. Am 25. und 26.12.2021 wer­den die Testun­gen im Wind­fang des Ein­gangs­be­rei­ches des KEC vorm Park­haus statt­fin­den. Sams­tag 25.12.2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr, Sonn­tag 26.12.2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr.

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Neue Fäl­le: 37

Fäl­le gesamt: 6.927

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 2.862

Erkrank­te: 367

Gene­se­ne: 6.346

Todes­fäl­le: 214

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 188,96

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 358

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 71.140

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 54.364

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 366

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 47

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 12

davon All­ge­mein­bet­ten: 11

davon Inten­siv­bet­ten: 1

Stand­ort Selb: