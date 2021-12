ESV Kauf­beu­ren vs. Sel­ber Wöl­fe 12:3 (6:0; 3:1; 3:2)

Für unse­ren wei­ter­hin stark geschwäch­ten Wöl­fe-Kader gab es auch im All­gäu eine zwei­stel­li­ge Niederlage.

Zusätz­lich zum ver­gan­ge­nen Sonn­tag fehl­ten der kurz­fri­stig erkrank­te Deeg und Ross, der nach einem Faust­kamp in Ravens­burg gesperrt war. Unter­stützt wur­den unse­re Jungs durch Kneis­ler, Kuqi, Mar­ti­no­vic und Goa­lie Dou­bra­wa, die von den BIeitgheim Stee­lers mit einer För­der­li­zenz aus­ge­stat­tet wurden.

Erneu­ter deut­li­cher Rückstand

Der Start die­ses Spiels ver­lief genau­so, wie man es auf Sel­ber Sei­te ver­mei­den woll­te: Nach nur 26 Sekun­den muss­te Dou­bra­wa zum ersten Mal hin­ter sich grei­fen, als Spur­ge­on das 1:0 für Kauf­beu­ren erziel­te. Unse­re Jungs über­stan­den im Anschluss zwei Unter­zahl­spie­le schad­los, muss­ten kurz nach­dem Slave­tin­sky von der Straf­bank kam aller­dings den zwei­ten Gegen­tref­fer durch Lewis ein­stecken. Man zeig­te im Anschluss zwar selbst den ein oder ande­ren guten Ansatz mit ver­ein­zel­ten Offen­siv-Akzen­ten, war aber in der Defen­siv schlicht­weg nicht kon­se­quent genug. Und so kam es wie es kom­men muss­te: Lil­lich, Lam­mers, Sturm und Voit erhöh­ten nach und nach zum Pau­sen­stand von 6:0 für die Haus­her­ren. Unse­re Jungs muss­ten, auch wenn es teil­wei­se unglück­li­che Tore waren, somit erneut mit einem deut­li­chen Rück­stand in die erste Pau­se gehen.

Klug­hardt bringt Wöl­fe auf die Anzeige

Nach gut einer gespiel­ten Minu­te im Mit­tel­ab­schnitt gelang es nun auch unse­ren Wöl­fen, einen Tref­fer zu erzie­len: Klug­hardt brach­te mit sei­nem zwei­ten Sai­son­tor sei­ne Mann­schaft auf die Anzei­ge­ta­fel. Doch nur kur­ze Zeit spä­ter traf erneut ESVK-Tops­corer Spur­ge­on für die All­gäu­er zum zwi­schen­zeit­li­chen 7:1. In der 32. Minu­te erhöh­te Lam­mers, kurz nach­dem die Wöl­fe wie­der­um ein Penal­ty Kil­ling über­stan­den haben, zum 8:1 und gut drei Minu­ten spä­ter konn­te die­ser sogar noch sei­nen Hat­trick per­fekt machen und auf 9:1 für die Haus­her­ren stellen.

Mun­te­res Scheibenschießen

Im Schluss­ab­schnitt war die Luft nun end­gül­tig raus – bei­de Mann­schaf­ten waren nur noch dar­auf bedacht, die Par­tie anstän­dig zu Ende zu brin­gen. In der 47. Minu­te mach­ten es die Haus­her­ren zwei­stel­lig: eine Zwei­auf-Null-Situa­ti­on ver­spiel­ten die Kauf­beu­rer zwar noch, im Nach­schuss gelang Gracel aber den­noch der zehn­te Tref­fer für den ESVK. Im Nach­gang durf­ten bei­de Teams noch­mal zwei Tore schie­ßen: Lil­lich traf wei­te­re zwei­mal für sein Team und für unse­re Wöl­fe betrie­ben Aquin und Reuß noch­mal leich­te Ergeb­nis­kos­me­tik – an der erneut deut­li­chen Nie­der­la­ge änder­te das aber auch nichts mehr.

