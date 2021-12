Mit­ten in der Alt­stadt hat ein neu­es Coro­na-Test­zen­trum eröff­net. Seit Mon­tag, 13. Dezem­ber, wird in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Gey­ers­wörth­stra­ße 5 gete­stet. Das Test­zen­trum wird von den Held­schen Apo­the­ken betrie­ben und ersetzt die Test­sta­ti­on in der Brücken-Apo­the­ke, die den kon­ti­nu­ier­lich anhal­ten­den Ansturm nicht mehr bewäl­ti­gen konn­te. Durch die grö­ße­ren Räum­lich­kei­ten ist es jetzt mög­lich, sowohl mit Vor­anmel­dung über die Home­page der Held­schen Apo­the­ken, und dadurch mit sehr gerin­ger War­te­zeit, als auch spon­tan das Ange­bot wahr­zu­neh­men und sich testen zu lassen.

Die Öff­nungs­zei­ten sind Mo.-Sa. von 08.00–19.00 Uhr und So. von 09.00–19.00 Uhr. An Hei­lig­abend, 24.12., ist die Test­sta­ti­on von 8–12 Uhr geöff­net, an den bei­den Weih­nachts­fei­er­ta­gen von 9–15 Uhr und an Neu­jahr von 13–18 Uhr.

Anläss­lich der Eröff­nung freu­ten sich Ulri­ke Sie­ben­haar, städ­ti­sche Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus sowie Betrei­ber Hart­mut Held über den neu­en Stand­ort. „Nicht nur unse­re Gäste kom­men hier schnell und unkom­pli­ziert zu ihrem erfor­der­li­chen Test, auch für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ist die­ser Stand­ort ide­al, um das Kul­tur­le­ben der Stadt und die Muse­en unter 2Gplus trotz­dem wie­der genie­ßen zu kön­nen“, so Ulri­ke Sie­ben­haar. „Und gleich neben­an in der Tou­rist Infor­ma­ti­on gibt es noch aller­lei Geschenk­ideen für Weih­nach­ten“, betont Kai Sie­vers, Lei­ter der Tou­rist Infor­ma­ti­on. Für Hart­mut Held und sein Team bie­tet der Stand­ort „opti­ma­le Bedin­gun­gen, daher ersetzt die­ses Test­zen­trum ab sofort das Test­zen­trum an der Brückenapotheke.“

Vor­erst läuft die Online-Ter­min­ver­ein­ba­rung wei­ter über die Adres­se der Brücken-Apo­the­ke über https://​www​.held​sche​-apo​the​ken​.de/​c​o​r​o​n​a​-​t​e​s​t​c​e​n​t​er/