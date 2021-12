Inzi­denz­wert

Der aktu­el­le Inzi­denz­wert des Land­kreis Coburg beträgt laut RKI 635,3 (Stand 13.12.) und ist damit im Ver­gleich zur Vor­wo­che leicht gesun­ken. Den­noch waren lei­der auch in der KW 49 wie­der 547 Neu­in­fek­tio­nen zu verzeichnen.

Infek­ti­ons­ge­sche­hen

Das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ist dif­fus. Von vie­len Infek­tio­nen betrof­fen sind aktu­ell Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten sowie pfle­ge­ri­sche und medi­zi­ni­sche Einrichtungen.

Testun­gen am Test­zen­trum Coburg Stadt und Land

Ins­ge­samt sind in der KW 49 1179 PCR-Tests und 485 Schnell­tests am Test­zen­trum an der HUK-COBURG are­na durch­ge­führt wor­den. Von den Schnell­tests waren 13 positiv.

Aktu­el­le Impf­zah­len für Coburg Stadt und Land (13.12.2021, voll­stän­di­ge Impfserie)

Impf­zen­trum: 56.689

Haus­ärz­te: 30.625

Gesamt: 87.314

Impf­quo­te: 68,46%

Auf­fri­schungs­imp­fun­gen: 26.580

Impf­quo­te Auf­fri­schungs­imp­fun­gen: 20,84%

Ins­ge­samt (inkl. der Erst­imp­fun­gen) wur­den bis­lang 191.452 Imp­fun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg durchgeführt.

Um dem aktu­ell hohen Auf­kom­men nach Imp­fun­gen begeg­nen zu kön­nen und lan­ge War­te­zei­ten zu ver­mei­den, wer­den aktu­ell aus­schließ­lich Impf­ter­mi­ne mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung ange­bo­ten. Eine Anmel­de­mög­lich­keit besteht vor­zugs­wei­se online über fol­gen­den Link: https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/ oder tele­fo­nisch unter: 09561/7334730

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen rund um das Coro­na-Gesche­hen in der Regi­on erhal­ten Sie auch auto­ma­tisch über den Land­kreis­funk. Anmel­dung hier­für unter http://www.landkreis-coburg.de/2192–0‑Landkreisfunk.html