Ecken­tal – 50 Jah­re Markt Ecken­tal – die Gemein­de­bü­che­rei star­tet mit der ersten Akti­on ins Jubi­lä­ums­jahr. 30 gro­ße Bil­der­rah­men war­ten auf IHRE Bil­der! Gesucht wer­den Fotos aus den Anfän­gen der Gemein­de in den 1970er Jah­ren. Das Gemein­de­bü­che­rei-Team freut sich über pri­va­te Bil­der aus den Anfän­gen der Gemein­de – Bau­stel­len­fo­tos von Neu­bau­ten – erste Hoch­zei­ten im neu­en Rat­haus – wil­de Ver­eins­fe­ste – erste Schul­ta­ge – Sport in Tri­kots, die heu­te kei­ner mehr anzie­hen wür­de und natür­lich jede Men­ge Schlaghosen!

Wenn es noch eine klei­ne Geschich­te zum Bild gibt – umso bes­ser! Aus den Bil­dern wer­den dann gro­ße Col­la­gen oder Ein­zel­bil­der erstellt und das gan­ze Jahr über an ver­schie­de­nen Orten in der Büche­rei gezeigt. Nun sind Sie an der Rei­he: die kom­men­den Fei­er­ta­ge laden zum Stö­bern in den Foto­al­ben zu Hau­se ein – ein Spaß für die gan­ze Fami­lie. Die ein­ge­scann­ten Bil­der schicken Sie dann mit dem Betreff „Foto­schät­ze“ an:

buecherei@​eckental.​de. Ger­ne kön­nen Sie auch wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten zum Ein­scan­nen in die Büche­rei kom­men. Nähe­re Infor­ma­tio­nen, v.a. auch über die Frei­ga­be­er­klä­rung zur Ver­öf­fent­li­chung, fin­den Sie unter www​.ecken​tal​.de