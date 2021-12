Der Bay­reu­ther Stadt­rat kommt am Mitt­woch, 15. Dezem­ber, um 15 Uhr, zu sei­ner letz­ten Ple­nums­sit­zung in die­sem Jahr zusam­men. Sie fin­det auf­grund des aktu­el­len Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hens im hybri­den For­mat statt, das heißt, maxi­mal 24 Stadt­rats­mit­glie­der wer­den im Sit­zungs­saal per­sön­lich anwe­send sein, die ande­ren wer­den von zu Hau­se aus zuge­schal­tet. Die Sit­zung im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, wird wie­der als Live­stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live­stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Dort ist noch bis ein­schließ­lich Mitt­woch auch die ver­gan­ge­ne Stadt­rats­sit­zung, die am 24. Novem­ber statt­ge­fun­den hat­te, als Video-on-demand abruf­bar. Die Tages­ord­nung der anste­hen­den Stadt­rats­sit­zung steht eben­falls auf der Home­page der Stadt zur Verfügung.