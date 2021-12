Wegen der anste­hen­den Weih­nachts­fei­er­ta­ge und Neu­jahr sind fol­gen­de Ände­run­gen der Öff­nungs­zei­ten zu beachten:

Die Müll­um­la­de­sta­ti­on in Bay­reuth ist am Frei­tag, 24.12.2021, am Frei­tag, 31.12.2021, und am Sams­tag, 08.01.2022 jeweils von 8 bis 12 Uhr geöff­net. Hier wird brenn­ba­rer Sperr­müll bei sor­ten­rei­ner Anlie­fe­rung kosten­los ange­nom­men. Gegen Gebühr kön­nen brenn­ba­re Abfäl­le wie z.B. Dach­pap­pe, Rei­fen, Rest­müll sowie brenn­ba­re Bau- und Reno­vie­rungs­ab­fäl­le abge­ge­ben werden.

Der Wert­stoff­hof in Peg­nitz ist am Sams­tag, 18.12.2021, und am Sams­tag, 08.01.2022, von 8 bis 12 Uhr jeweils geöff­net sowie am Don­ners­tag, 23.12.2021, und am Don­ners­tag, 30.12.2021, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Geschlos­sen bleibt der Wert­stoff­hof am Frei­tag, 24.12.2021, am Sams­tag, 25.12.2021, am Frei­tag, 31.12.2021 und am Don­ners­tag, 06.01.2022. Hier wer­den Alt­klei­der, Alt­fett, Alt­me­tall, Drucker­pa­tro­nen, Elek­tro­alt­ge­rä­te, PU-Schaum­do­sen, CDs und DVDs, Natur­kor­ken, Gar­ten­ab­fall, Alt­pa­pier und Alt­glas kosten­los ange­nom­men. Gegen Gebühr kann auch Alt­holz der Kate­go­rie I bis III, Bau­schutt, Flach­glas, Rei­fen und Rigips­plat­ten abge­ge­ben werden.