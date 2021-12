Nach­dem der Work­shop bereits zwei­mal ver­scho­ben wer­den muss­te, unter­nimmt die Städ­ti­sche Musik­schu­le einen neu­en Anlauf für ihren Band­work­shop für jun­ge Musi­ker und Musi­ke­rin­nen ab 10 Jah­ren. Der Work­shop, der an vier Sams­ta­gen statt­fin­den wird, beginnt am 15. Janu­ar 2022 und wen­det sich an alle, die E‑Gitarre, E‑Bass, Key­boards oder Schlag­zeug spie­len und ihr Kön­nen end­lich mit ande­ren zusam­men in einer Band erpro­ben wol­len. Die Leh­rer sind alle her­vor­ra­gend aus­ge­bil­de­te Leh­rer der Musik­schu­le mit lang­jäh­ri­ger Ban­der­fah­rung. Als Spe­cial-Guest konn­te für alle Gesangs­in­ter­es­sier­ten die bekann­te Bam­ber­ger Schau­spie­le­rin und Sän­ge­rin Lau­ra Mann als Gesangs­coach gewon­nen wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen, Ter­mi­ne, Vide­os und Anmel­dung unter www​.band​sons​ta​ge​.eu