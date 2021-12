Schnell­te­stan­ge­bot im Land­kreis Kulm­bach um zwei wei­te­re Sta­tio­nen erweitert

Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de wur­den wei­te­re 16 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 163 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach sinkt damit auf 228,2.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 309

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 163

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 228,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 20 (8 | 4)

in Qua­ran­tä­ne: 373

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 5.774 (+ 16)

Gene­se­ne: 5.337 (+ 55)

Ver­stor­be­ne: 128

Imp­fun­gen (Stand 10.12.2021): Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 52.132 (72,99%) Voll­stän­dig Geimpf­te* (Impf­quo­te): 49.854 (69,80%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 16.049



* Die Zweit­impf­quo­te wur­de um zum Teil noch feh­len­de Imp­fun­gen mit dem Vak­zin von Johnson&Johnson ergänzt und bil­det nun die Grup­pe der Voll­stän­dig Geimpf­ten ab.

Das Land­rats­amt Kulm­bach weist noch­mal dar­auf hin, dass das Schnell­te­stan­ge­bot im Land­kreis Kulm­bach um zwei wei­te­re Sta­tio­nen erwei­tert wur­de bzw. wird. So bie­tet das BRK in Thur­nau seit Sams­tag Schnell­tests zu fol­gen­den Zei­ten an:

Mon­tag und Mitt­woch von 17:00 – 19:00 Uhr, Sams­tag von 10:00–12:00 Uhr. Hier­für wird von der Markt­ge­mein­de das Tor­wär­ter­haus unter­halb des Rat­hau­ses, Obe­rer Markt 28 in Thur­nau, zur Ver­fü­gung gestellt.

Gänz­lich in Eigen­re­gie nimmt das BRK ab Mon­tag, 13.12.2021, eine wei­te­re Abstrich­stel­le in Betrieb. Dann wer­den mon­tags und don­ners­tags jeweils von 12:30 – 14:00 Uhr im Senio­ren­heim in Markt­leug­ast, Lehen­weg 3, Schnell­tests für jeder­mann abgenommen

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.