Zurück zu den Wurzeln

Am Diens­tag, den 14.12.2021, triff der HC Erlan­gen im DHB-Pokal zuhau­se auf die HSG Wetz­lar. Mit einem Sieg gegen die Gäste aus Mit­tel­hes­sen kön­nen es die Erlan­ger schaf­fen, sich das zwei­te Mal in ihrer Ver­eins­ge­schich­te für das Vier­tel­fi­na­le zu qua­li­fi­zie­ren. Für die­ses Vor­ha­ben kehrt der Erlan­ger Hand­ball­club in sei­ne alte Wir­kungs­stät­te zurück, in der er letzt­mals am 23.08.2014 im ersten Bun­des­li­ga­jahr in der Geschich­te des HC Erlan­gen bei einem Pflicht­spiel gespielt hat­te. Grund für den Hal­len­wech­sel sind die erheb­li­chen Restrik­tio­nen der neu­sten Modi­fi­ka­ti­on der Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (15. BayIfSMV), die kei­ne Zuschau­er in der ARE­NA Nürn­ber­ger Ver­si­che­rung mehr zulässt. Da zudem die­ses Pokal­spiel nicht im TV über­tra­gen wird, wur­de dem HCE im Hin­blick auf die beson­de­ren Restrik­tio­nen für Spie­le in Bay­ern gestat­tet, für die­ses Spiel zu sei­nen Wur­zeln zurück­keh­ren. Die Ach­tel­fi­nal Par­tie fin­det daher am Diens­tag um 19:30 Uhr in der Karl-Heinz-Hier­se­mann-Hal­le statt. Die weni­gen zuge­las­se­nen Zuschau­er­plät­ze sind bereits ver­grif­fen, sodass Kar­ten für die­ses Spiel nicht erhält­lich sind.

Damit alle HCE Fans den Kampf um den Ein­zug ins Vier­tel­fi­na­le in der tra­di­ti­ons­rei­chen Karl-Heinz-Hier­se­mann Hal­le live ver­fol­gen kön­nen, bie­tet der Erlan­ger Hand­ball­club sei­nen Fans einen Live­stream auf sei­ner Face­book-Sei­te an.