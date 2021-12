Am Sonn­tag, den 12. Dezem­ber, um 15:00 Uhr, fin­det in der Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters wie­der das Advents­ca­fé statt. In die­ser hin und wie­der stres­si­gen Vor­weih­nachts­zeit steht die Lesung für alle ab 4 Jah­ren unter dem Mot­to „Muti­ge Weih­nachts­kin­der“. Der Schau­spie­ler Dani­el Diet­rich liest Geschich­ten von tap­fe­ren Mäd­chen und Jungs, die weih­nacht­li­chen Wid­rig­kei­ten mutig ent­ge­gen­tre­ten. Die Ver­an­stal­tung fin­det unter der 2G-Plus-Regel statt. Der Ein­tritt ist kosten­los. Platz­kar­ten kön­nen an der Thea­ter­kas­se oder tele­fo­nisch reser­viert werden.