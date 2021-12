Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim stellt vom 11. Dezem­ber 2021 bis 11. Janu­ar 2022 eine Online-Lesung für Kin­der zum kosten­lo­sen Anschau­en über die Home­page der Stadt­bü­che­rei zur Ver­fü­gung: Die Vide­os kön­nen unter dem Link https://​stadt​bue​che​rei​.forch​heim​.de/ abge­ru­fen werden.

Patri­cia Pra­wit – die Ori­gi­nal­stim­me des Burg­fräu­lein Bö aus den belieb­ten Rit­ter-Rost­Hör­spie­len – liest zusam­men mit ihrem Ber­ner Sen­nen­hund-Wel­pen Emil aus dem Buch „Rit­ter Rost und das Ein­horn“ vor. Patri­cia Pra­wit liest und erzählt, zeigt die Bil­der aus dem Buch, es wird gesun­gen und Klein-Emil hilft – so gut er das schon kann als Baby-Hund – als Ein­horn aus.

Zum Inhalt des Buches: Auf der Eiser­nen Burg taucht plötz­lich ein Ein­horn auf und es bleibt nicht der ein­zi­ge uner­war­te­te Besuch. Scha­ren­wei­se strö­men aller­lei Tie­re her­bei und sor­gen für jede Men­ge Cha­os. Rit­ter Rost bleibt nichts ande­res übrig, als sich auf das Ein­horn zu schwin­gen und her­aus­zu­fin­den, was all die Tie­re auf die Eiser­ne Burg ver­schla­gen hat. Auf in ein neu­es Abenteuer!

Die Lesung ist auf­ge­teilt auf drei Kurz­le­sun­gen á 18 Minu­ten, die aber auch direkt hin­ter­ein­an­der ange­se­hen wer­den können.