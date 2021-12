Zwi­schen 50.000 und 70.000 Men­schen erlei­den jähr­lich in Deutsch­land einen Herz-Kreis­lauf-Still­stand. Um die Über­le­bens­chan­ce für die­se Men­schen zu erhö­hen, sol­len Schü­le­rin­nen und Schü­ler bereits ab der 7. Jahr­gangs­stu­fe früh­zei­tig und schritt­wei­se mit den Maß­nah­men der Reani­ma­ti­on ver­traut gemacht wer­den. Mit dem Pro­jekt „Her­zens­ret­ter“ des Mal­te­ser Hilfs­dienst e. V. Bay­reuth erler­nen Her­an­wach­sen­de das Vor­ge­hen beim Auf­fin­den einer von einem Not­fall betrof­fe­nen Per­son, das Abset­zen des Not­rufs und die Herz­druck­mas­sa­ge sowie den Ein­satz eines Defi­bril­la­tors – über drei nach­ein­an­der fol­gen­de Schul­jah­re hin­weg, um ihr prak­ti­sches Wis­sen ste­tig aus­zu­bau­en, zu wie­der­ho­len und üben.

Der Rota­ry Club Bay­reuth unter­stützt die­ses Pro­jekt des Mal­te­ser Hilfs­dienst e. V. Bay­reuth mit einer Geld­spen­de in Höhe von 3.000 Euro. Der Scheck wur­de am 9. Dezem­ber in der Albert-Schweit­zer-Schu­le Bay­reuth übergeben.

„Mit der Her­zens­ret­ter-Aus­bil­dung geben wir unse­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern wort­wört­lich ‚über­le­bens­wich­ti­ges‘ Wis­sen an die Hand, damit sie in einer Not­si­tua­ti­on ent­spre­chend sou­ve­rän han­deln kön­nen“, so Micha­el Dan­ner, Kon­rek­tor der Albert-Schweit­zer-Mit­tel­schu­le Bay­reuth und ehren­amt­li­cher Geschäfts­füh­rer des Mal­te­ser Hilfs­dienst e. V. Bayreuth.

„Ein Herz-Kreis­lauf-Still­stand kann jeder­zeit unan­ge­kün­digt und jedem von uns pas­sie­ren. Des­we­gen wol­len wir mit der Spen­de ein Pro­jekt unter www.bayreuth.rotary.destützen, das aus unse­ren jun­gen Bay­reu­thern mög­li­che und vor allem gut aus­ge­bil­de­te Lebens­ret­ter macht“, ergänzt Dr. Manu­el Becher Prä­si­dent des Rota­ry Club Bayreuth.