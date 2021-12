Jetzt noch mehr Inhal­te auf der Home­page der Familienregion

Das Fami­li­en­por­tal für Stadt und Land­kreis Bam­berg wird in die­sem Jahr 10 Jah­re alt. In sei­ner Lauf­zeit ist das Fami­li­en­por­tal ste­tig gewach­sen und immer wie­der um neue Inhal­te ergänzt wor­den. Zum Jubi­lä­um prä­sen­tiert sich das Fami­li­en­por­tal in neu­em Look und ist nun noch informativer!

Schon seit Jah­ren enga­gie­ren sich Stadt und Land­kreis Bam­berg gemein­sam mit vie­len wei­te­ren Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin­nen und ‑part­nern für eine fami­li­en­freund­li­che Regi­on, in der sich alle gut auf­ge­ho­ben wis­sen. Vie­le die­ser Ange­bo­te waren seit 2011 auf dem Fami­li­en­por­tal zu fin­den. Ziel war es, sowohl Neu­zu­ge­zo­ge­nen als auch Alt­ein­ge­ses­se­nen Ori­en­tie­rung in der Viel­zahl der Ange­bo­te zu ermög­li­chen und über regio­na­le fami­li­en­re­le­van­te Ver­an­stal­tun­gen zu infor­mie­ren. Zum Jubi­lä­um wur­de die Home­page neu struk­tu­riert und inhalt­lich erweitert.

Das Fami­li­en­por­tal stellt nun Infor­ma­tio­nen nach Lebens­pha­sen bereit: von Anlauf­stel­len und Ange­bo­ten für Fami­li­en über Leben mit Behin­de­rung und Infor­ma­tio­nen für Senio­rin­nen und Senio­ren. Mit nur weni­gen Klicks sind bei­spiels­wei­se die unter­schied­lich­sten Feri­en­be­treu­ungs­an­ge­bo­te oder Anlauf­stel­len für den Umbau einer senio­ren­ge­rech­ten Woh­nung erreich­bar. Aktu­el­le fami­li­en­re­le­van­te Nach­rich­ten sowie der Basar- und Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ver­voll­stän­di­gen die Homepage.

Das neue Fami­li­en­por­tal ist unter www​.fami​li​en​por​tal​-bam​berg​.de erreich­bar. Über Feed­back, Lob, Kri­tik und inhalt­li­che Ergän­zun­gen freut sich die Redak­ti­on unter redaktion@​familienportal-​bamberg.​de.