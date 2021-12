Im Rah­men des was­ser­recht­li­chen Ver­fah­rens der Stadt Bay­reuth zur Ertei­lung einer Erlaub­nis für das Ein­lei­ten von Misch­was­ser aus einem Regen­über­lauf­becken über den Aubach in den Tap­pert fin­det eine Online-Kon­sul­ta­ti­on statt. Sie ersetzt vor dem Hin­ter­grund der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie einen anson­sten im Ver­fah­ren vor­ge­se­he­nen Erör­te­rungs­ter­min. Im Rah­men der Online-Kon­sul­ta­ti­on wer­den den zur Teil­nah­me Berech­tig­ten, die sonst bei einem Erör­te­rungs­ter­min zu behan­deln­den Infor­ma­tio­nen von Frei­tag, 17. Dezem­ber, bis ein­schließ­lich Diens­tag, 28. Dezem­ber, pass­wort­ge­schützt im Inter­net zugäng­lich gemacht. Sie erhal­ten hier­zu eine indi­vi­du­el­le schrift­li­che Benach­rich­ti­gung. Die Wei­ter­ga­be der Zugangs­da­ten an Drit­te ist nicht zulässig.

Wer sich im Ver­fah­ren geäu­ßert hat, aber bis zum 27. Dezem­ber kei­ne Benach­rich­ti­gung erhal­ten hat, kann bei der Stadt Bay­reuth schrift­lich per Mail an umweltamt@stadt.bayreuth oder per Post an Stadt Bay­reuth, Amt für Umwelt- und Kli­ma­schutz, Sach­ge­biet Was­ser­recht, Kanal­stra­ße 3, 95444 Bay­reuth, den Zugang zur Online-Kon­sul­ta­ti­on bean­tra­gen. Son­sti­ge Betrof­fe­ne, deren Belan­ge durch das Vor­ha­ben berührt wer­den und die sich bis­lang noch nicht im Ver­fah­ren geäu­ßert haben, kön­nen eben­falls schrift­lich per Mail oder per Post den Zugang bean­tra­gen. Dabei ist mit­zu­tei­len, wo deren Belan­ge durch das Vor­ha­ben betrof­fen sind.