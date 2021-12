Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel hat heu­te einen Spen­den­scheck in Höhe von 500 Euro an die Lebens­hil­fe Bam­berg über­ge­ben. Damit soll das Ate­lier Lebens­kunst der inklu­si­ven Kul­tur­werk­statt in der Kul­tur­fa­brik KUFA unter­stützt werden.

„Die Idee, Inklu­si­on durch Kul­tur zu erzie­len, ist wirk­lich außer­ge­wöhn­lich. Daher hat­te ich die Künst­ler des Ate­liers um Mit­hil­fe bei der Gestal­tung mei­ner dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kar­te gebe­ten. Her­aus­ge­kom­men ist ein far­ben­fro­hes Gemein­schafts­pro­jekt, das sich sehen las­sen kann“, freut sich Dremel.

Das Bild trägt den Titel „Mär­chen­nacht“ und wur­de auf über 600 Weih­nachts­kar­ten gedruckt.

„Inklu­si­ve kul­tu­rel­le Bil­dung und Kul­tur­ar­beit eig­nen sich bestens, um Men­schen mit und ohne Behin­de­rung anzu­spre­chen und aktiv durch Kul­tur zum gemein­sa­men Erle­ben zu füh­ren. Durch mei­ne Weih­nachts­kar­te möch­te ich die tol­le Arbeit unse­rer Lebens­hil­fe ein Stück mehr nach außen tra­gen“, so der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te abschließend.