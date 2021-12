Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Paket ist verschwunden

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ‑in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.45 Uhr- kam es in einem Wohn­haus in der Gabels­ber­ger­stra­ße zu einem Paket­dieb­stahl. Nach­dem der Emp­fän­ger nicht zu Hau­se war, wur­de die Sen­dung nach­weis­lich im Haus­flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses hin­ter­legt. Von dort wur­de das Paket offen­sicht­lich gestohlen.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Dieb­stahls gegen Unbe­kannt wur­de eingeleitet.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 entgegen.

In letz­ter Zeit häu­fen sich der­ar­ti­ge Vor­fäl­le. Die Poli­zei rät in die­sem Zusam­men­hang mit den Zustel­lern eine per­sön­li­che Über­ga­be zu ver­ein­ba­ren. Nur in Aus­nah­me­fäl­len soll­ten Sen­dun­gen an zuvor ver­ein­bar­ten Orten hin­ter­legt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Kalch­reuth. Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 07:20 Uhr, befuhr eine 38-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw Ford die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Kalch­reuth und Buchen­bühl. Auf­grund der win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se stand die vor­han­de­ne Fahr­bahn­brei­te nur ein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung. Auf Höhe des Park­plat­zes Lösch­weg kam der 38-Jäh­ri­gen ein wei­ßer Klein­trans­por­ter ent­ge­gen, der sei­ne Geschwin­dig­keit den ört­li­chen Gege­ben­hei­ten nicht anpass­te und mit sei­nem Außen­spie­gel gegen den lin­ken Außen­spie­gel des Pkw Ford prall­te. Hier­bei zer­brach das Spie­gel­ge­häu­se, sodass ein Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ent­stand. Wäh­rend die 38-Jäh­ri­ge nach der Kol­li­si­on anhielt, ent­fern­te sich der Fah­rer des Klein­trans­por­ters von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Hin­wei­se auf den ver­ant­wort­li­chen Fah­rer bzw. des­sen Fahr­zeug nimmt die Poli­zei Erlan­gen­Land entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -